Dazi Trump, da Ue all'India: come cambiano le tariffe Paese per Paese

Trump, il 30 luglio, ha firmato una misura per imporre dazi del 50% sui prodotti del Brasile. Prevista, però, una lunga lista di eccezioni che risparmia molte delle principali voci dell'export del Paese sudamericano verso Washington. Non saranno colpiti dalle nuove tariffe gli aerei civili, i motori, i pezzi di ricambio, i simulatori di volo, così come veicoli leggeri, camion e i relativi componenti. Il settore energetico è tra i maggiori beneficiari: greggio, gas naturale, carbone, lubrificanti, paraffina e persino energia elettrica resteranno fuori dall'aumento. Esclusi anche prodotti agricoli e forestali come succo e polpa d'arancia, noci brasiliane, legname tropicale, polpa di legno, e materiali industriali strategici come ghisa, silicio, alluminio, oro, argento, ferronickel e ferroniobio. Infine, i beni già in transito verso gli Stati Uniti prima dell'entrata in vigore del decreto, purché arrivino entro il 5 ottobre, non saranno soggetti al nuovo dazio.