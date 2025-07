Cina, 44 morti e 9 dispersi a Pechino per le piogge torrenziali

Hanno lasciato devastazione e morte le piogge torrenziali che si sono abbattute nel nord della Cina. Il bilancio, che viene aggiornato di giorno in giorno, registra 44 morti a Pechino e 9 dispersi, tra scenari apocalittici di strade trasformate in impetuosi torrenti e case spazzate via, in aree più defilate della capitale.