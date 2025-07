Thailandia-Cambogia, accordo per tregua e cessate fuoco dopo scontri

Thailandia e Cambogia hanno concordato un cessate il fuoco "incondizionato" per mettere fine al conflitto più sanguinoso degli ultimi dieci anni che ha provocato morti e sfollati. Lo ha annunciato il premier malese, Anwar Ibrahim, che (nel suo ruolo di presidente dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) ospita i negoziati nella sua residenza fuori Kuala Lumpur. Presenti all’incontro il primo ministro ad interim thailandese Phumtham Wechayachai e l'omologo cambogiano Hun Manet. Almeno 35 persone sono state uccise e più di 200.000 sono state sfollate da giovedì scorso quando la situazione di tensione al confine è precipitata. Il cessate il fuoco incondizionato concordato da Thailandia e Cambogia offre una soluzione per "andare avanti" ha commentato il premier cambogiano Hun Manet. Il cessate il fuoco incondizionato entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi, ha precisato il premier malese: "Sia Cambogia che Thailandia hanno raggiunto un'intesa comune come segue: 1) un cessate il fuoco immediato e incondizionato con effetto dalle 24 ora locale del 28 luglio 2025, stasera".

Nei giorni scorsi erano state forti le pressioni degli Stati Uniti affinché il conflitto divampato nell'area si spegnesse al più presto.