Brasile, Jair Bolsonaro viola misure cautelari, rischia l'arresto

Jair Bolsonaro, ex-presidente brasiliano attualmente sotto inchiesta per tentato colpo di Stato, è ulteriormente indagato dalla Corte Costituzionale per aver violato il divieto di utilizzo dei social network in maniera diretta o indiretta. Per Bolsonaro, 70 anni, c'è anche l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico applicato alla caviglia. Fra le misure cautelari di cui si è avuta notizia venerdì c'è inoltre l'obbligo di rimanere in casa dalle 19 e alle 7 dal lunedì al venerdì e ininterrottamente nei fine settimana e nei giorni festivi.