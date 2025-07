Dazi, Lutnick: “Il primo agosto è una scadenza vincolante”

Per Washington la scadenza prevista tra 10 giorni sarà vincolante. Lutnick attacca il presidente della Fed Jerome Powell: "Costa aagli Stati Uniti 700 miliardi di dollari all’anno" a causa dei tassi troppo alti. Previsto un incontro in settimana all'interno dell'Ue per discutere le eventuali contromisure in caso di mancato accordo con Trump

Le mosse dell'Unione europea

Bruxelles, però, non intende farsi trovare impreparata alla scadenza del primo agosto: come riporta l'agenzia Bloomberg, un incontro all'interno dell'Ue è previsto in settimana per formulare un piano di misure per rispondere alla possibilità di un mancato accordo con gli Usa. I vertici europei, in ogni caso, preferiscono comunque mantenere i negoziati con Washington in carreggiata per una soluzione negoziata prima della scadenza. L'Ue ha già approvato potenziali dazi per 21 miliardi in risposta alle tariffe sui metalli e un'ulteriore lista con ulteriori 72 miliardi di prodotti per rispondere ai dazi reciproci e sulle auto, mentre un numero crescente di Stati membri vuole l'attivazione dello strumento anti-coercizione.