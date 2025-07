Scandalo Cambridge Analytica, Zuckerberg patteggia con azionisti

La vicenda riguarda il datagate esploso nel 2018, cui ha fatto seguito una class action da 8 miliardi di dollari contro i vertici di Meta, per non aver rivelato i rischi legati alle informazioni usate da una delle società che ha sostenuto la vittoria di Donald Trump nella sua campagna elettorale del 2016. I termini dell'intesa non sono stati resi noti

