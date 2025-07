Trump attacca ancora Powell: "Via entro otto mesi"

Mercati in allerta

Interrogato dai giornalisti, Trump ha confermato il suo scarso apprezzamento per l'operato di Powell, definendolo inadeguato rispetto ad altri banchieri centrali, come quelli europei che hanno già abbassato i tassi più volte. Ha comunque precisato che un licenziamento non è imminente, ma ha lasciato intendere che il cambio potrebbe avvenire entro otto mesi. Ha anche insinuato che Powell sarebbe sotto indagine per presunte irregolarità nella ristrutturazione della sede della Fed a Washington. Le parole di Trump hanno avuto effetti immediati sui mercati: le Borse europee hanno chiuso in territorio negativo, influenzate dal ribasso di Wall Street. Parigi ha perso lo 0,57%, Francoforte lo 0,21%, Londra lo 0,13%, mentre Piazza Affari ha terminato la giornata a -0,40%.