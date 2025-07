Incidente Air India, scatole nere: motori spenti da chi era in cabina

Stando alle prime indagini sulle scatole nere del velivolo, l'interruttore del carburante sarebbe stato spento subito dopo il decollo. Gli investigatori ora pensano a un errore dei piloti ascolta articolo

A quasi un mese dalla tragedia aerea che è costata la vita a 260 persone tra passeggeri, equipaggio e gente colpita a terra, c’è una svolta nelle indagini sull’incidente dell’Air India del 12 giugno ad Ahmedabad. I motori sono stati spenti da chi era in cabina di pilotaggio subito dopo il decollo del velivolo: è quanto emerge, come riportato da alcuni quotidiani, dalla prima analisi delle scatole nere dell’aereo. Il perché l’aereo abbia perso quota cadendo sugli edifici vicini alla pista di decollo ancora non è chiaro: per gli investigatori però non ci sarebbe stata nessuna anomalia nel mezzo e nessun danno ai propulsori tale da costringere comandante e primo ufficiale a intervenire.

Cosa sappiamo Come riporta il Messaggero, secondo fonti informate citate da Air Current e il Wall Street Journal, i dati emersi dalle scatole nere fanno pensare che l'azione dei piloti potrebbe aver influito sull'interruzione dell'alimentazione ai motori. Di conseguenza, l'aereo ha perso potenza ed è precipitato al suolo. Come spiega poi il Corriere della Sera, l'ipotesi principale al vaglio degli investigatori è che possa essersi trattato di un gesto intenzionale compiuto da uno dei piloti "o di una terza persona" autorizzata a stare nel cosiddetto strapuntino. Sarà il Cockpit voice recorder, ovvero il contenuto della seconda scatola nera, a chiarire cosa si sono dette le persone all'interno della cabina: al momento i file in questione sono ancora oggetto di trattativa tra Nuova Delhi e le autorità americane.