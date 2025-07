Dazi, Trump pubblica lettera a Giappone e Corea Sud: tariffe al 25%

Come annunciato nelle scorse ore dal presidente americano, è partito oggi alle 18 l’invio delle missive. Il tycoon ha postato sul suo social Truth le lettere per Tokyo e Seul. Dazi al 25% sui prodotti in arrivo dai due Paesi a partire dall'1 agosto

Donald Trump ha postato sul suo social Truth le lettere sui dazi inviate al Giappone e alla Corea del Sud. Nelle due diverse missive, il presidente annuncia dazi al 25% sui prodotti dai due Paesi, che saranno imposti dall'1 agosto. La lettera a Tokyo è diretta al primo ministro, mentre quella a Seul al presidente. Entrambe iniziano dicendo: "È un grande onore per me inviarvi questa lettera che dimostra la forza e l'impegno della nostra relazione commerciale". Poi aggiunge: "I nostri rapporti sono sfortunatamente tutt'altro che reciproci. A partire dall'1 agosto imporremo dazi di solo il 25% su tutti i prodotti inviati negli Stati Uniti. Se per qualsiasi motivo deciderete di aumentare i vostri dazi, noi aggiungeremo un altro 25%”.

Le anticipazioni

Alcune ore fa era stato lo stesso Donald Trump a confermare sul suo social Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) sarebbe iniziato l’invio delle prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l'entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti ha anche assicurato dazi aggiuntivi del 10% contro i Paesi "allineati" ai Brics. "Non ci saranno eccezioni”, ha detto. Immediata la condanna dei leader dei Brics, riuniti a Rio de Janeiro, che criticano i dazi sulle importazioni "indiscriminati" imposti da Trump. Le nazioni emergenti, tra cui Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, rappresentano circa la metà della popolazione mondiale e il 40% della produzione economica globale. Il blocco è diviso su molte questioni, ma ha trovato un punto in comune riguardo alle misure del leader statunitense e alle sue continue guerre tariffarie, pur evitando di nominarlo direttamente. Esprimendo "serie preoccupazioni per l'aumento delle misure tariffarie unilaterali", i membri dei Brics hanno affermato in una dichiarazione congiunta che i dazi rischiano di danneggiare l'economia globale.

Bessent: “Senza accordo i dazi scatteranno dall'1 agosto”

Trump era stato chiaro: “O ci sarà un accordo" sui dazi o "ci saranno le lettere”. Il ministro del commercio Howard Lutnick ha precisato che in mancanza di un accordo commerciale i dazi entreranno in vigore e torneranno ai livelli del 2 aprile: le tariffe scatteranno l'1 agosto.