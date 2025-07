Dalai Lama Tenzin Gyatso compie 90 anni: la storia del leader tibetano

Nel 1989 Tenzin Gyatso ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per la sua resistenza non violenta nella lotta per la liberazione del Tibet dal dominio cinese. Il Dalai Lama è infatti considerato un simbolo a livello internazionale per la sua filosofia ispirata a soluzioni pacifiche, pratiche non violente, tolleranza “universale” anche nell’affrontare conflitti e controversie a livello internazionale, come questioni ambientali o lotte per i diritti umani.