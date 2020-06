Il 6 luglio esce il primo album del Dalai Lama

La notizia dell’uscita di un disco dell'autorità spirituale ha subito fatto il giro del mondo conquistando i principali media internazionali, tuttavia non si tratta di un disco con brani cantati ma tracce meditative in cui la voce del monaco accompagna gli ascoltatori attraverso un viaggio in musica.

Dalai Lama: la nascita del disco

Il disco conterrà in totale undici tracce in cui Tenzin Gyatso accompagnerà il pubblico. Il progetto è stato ideato dalla coppia di musicisti neozelandesi Junelle e suo marito Abraham Kunin che hanno proposto l'iniziativa al Dalai Lama.

Queste le parole dell’artista, come riportato da Rolling Stone: “Non ho mai sentito il Dalai Lama parlare così. Era davvero entusiasta… mi ha spiegato quanto la musica possa essere importante".

In seguito, Junelle Kunin ha aggiunto: "Si è sporto in avanti e i suoi occhi hanno iniziato a brillare, le sue dita sfregavano insieme e ha ha parlato di come la musica possa aiutare le persone in un modo che neanche lui è in grado di fare”.