Incendio Creta, situazione in miglioramento. Prosegue ondata di caldo

Il calo dei venti ha contribuito a domare le fiamme. "Si teme ancora una sua riaccensione, ma non esiste più un fronte di fuoco importante", ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco. Il gran caldo permane comunque su Creta, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, e su tutta la Grecia ascolta articolo

È in fase di attenuazione il vasto incendio che da giorni sta devastando l’isola greca di Creta. A dirlo è un portavoce dei vigili del fuoco dopo che le fiamme hanno distrutto ettari di terra e costretto all’evacuazione oltre 5mila persone. "Si teme ancora una sua riaccensione, ma non esiste più un fronte di fuoco importante", ha spiegato il pompiere. La situazione è migliorata anche grazie all’indebolimento dei venti che, fino a ieri, avevano contribuito alla propagazione delle fiamme. Il caldo record tuttavia continua a preoccupare e a tenere in allerta le autorità, con circa 230 vigili del fuoco, 48 veicoli e sei elicotteri che rimangono mobilitati a terra nei pressi della città costiera di Ierapetra. Ci sono incendi sparsi e diverse aree cariche di fumo, da cui si stanno sviluppando incendi di piccole e talvolta grandi dimensioni, ha riferito il corpo dei vigili del fuoco all'agenzia di stampa Ana.

Stato di emergenza a Creta Per dare supporto ai soccorsi locali, nella giornata di ieri è arrivata a Creta la squadra dei vigili del fuoco incaricata di indagare sulle origini dell'incendio, tuttora sconosciute. Le fiamme hanno lasciato dietro di sé "immagini devastanti", come riporta Ert: case bruciate, stalle danneggiate, e un danno ambientale ancora da valutare. Da ieri e fino al 2 ottobre il comune di Ierapetra ha dichiarato stato di emergenza per fronteggiare le conseguenze dell'incendio, sta iniziando a contare i danni, mentre le imprese turistiche e alberghiere della zona chiedono interventi immediati per sostenere il settore colpito, al fine di non perdere questa stagione turistica. Le autorità stanno procedendo al ripristino della rete elettrica danneggiata dal fuoco, ma molte zone rimangono ancora senza corrente. Vedi anche Maxi incendio a Creta, il racconto di un giornalista greco

Incendi anche in altre parti della Grecia Nonostante l’indebolimento dei venti che ha favorito il contenimento dell’incendio, le temperature in tutta la Grecia continuano a mantenersi su valori record: permane quindi l’elevato rischio di incendi in diverse regioni, tra cui Atene e l'Attica. A circa trenta chilometri a est di Atene, vicino al porto di Rafina, un incendio divampato giovedì pomeriggio a causa dei forti venti è stato domato in serata. I vigili del fuoco sono rimasti in stato di allerta in questa zona suburbana, vicino all'aeroporto internazionale di Atene, a causa del rischio di nuovi incendi alimentati dai forti venti che soffiano nella regione. L'incendio, che ha costretto all'evacuazione di 300 persone, ha distrutto alcune abitazioni e veicoli, secondo quanto dichiarato da Dimitris Markou, sindaco di Spata-Artemida, all'emittente pubblica Ert. Ha inoltre causato disagi al traffico dei traghetti da e per isole turistiche come Mykonos. Vedi anche Creta in fiamme, evacuazioni in massa per maxi incendio vicino a hotel