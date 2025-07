Francia, polizia ferma gommone di migranti squarciandolo con coltelli

La polizia francese è entrata in acqua a largo di una spiaggia a sud di Boulogne e ha usato dei coltellini per squarciare un gommone carico di persone migranti, tra cui uomini, donne e bambini, che stava per tentare la traversata del Canale della Manica verso il Regno Unito. La scena è stata ripresa dall'emittente statunitense Bbc. Non ci sono feriti, ma come ha sottolineato Bbc si è trattato di un intervento quanto meno insolito, che è stato salutato con approvazione dal portavoce del primo ministro britannico Keir Starmer. Le immagini dell’operazione rappresentano “un momento significativo e accogliamo con favore questa azione – ha detto – Vogliamo che vengano intraprese azioni più dure. È proprio questo l’obiettivo del nostro lavoro ed è il risultato di questo lavoro ravvicinato che avete visto”.

Cosa è successo

Sono diversi i gommoni che in questi giorni stanno partendo dalle coste francesi per tentare il viaggio verso il Regno Unito. Si tratta di un fenomeno che riprende periodicamente vigore a seconda delle stagioni e dell’andamento dei flussi. In questo caso, ha raccontato il corrispondente di Bbc, è apparso un primo gommone che conteneva tra le 80 e le 100 persone. Quando è passato a circa 100 metri dalla riva, era già pieno di persone e non ha lasciato salire nessun altro. Alcune persone che erano sbucate dalle dune della spiaggia, però, si sono precipitate comunque verso l’imbarcazione e quando, pochi minuti dopo, è spuntata una seconda imbarcazione, hanno cercato di salire con difficoltà, per via del mare mosso. La polizia era rimasta a guardare perché, a loro detta, ha l’ordine di non entrare in acqua se non per salvare persone. Quando alla fine sono intervenuti con i coltellini hanno suscitato la frustrazione dei passeggeri, che hanno protestato animatamente. La barca è stata trascinata a riva dalla polizia.