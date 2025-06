Incidente Air India, ministro: tutte ipotesi aperte, anche sabotaggio

Murlidhar Mohol, ministro per l’Aviazione, ha risposto a una domanda sul disastro del 12 giugno dicendo che “stiamo esaminando tutti gli aspetti” e non escludendo del tutto l’ipotesi di un sabotaggio

L'inchiesta sulle cause dell'incidente del Boeing 787 di Air India, precipitato il 12 giugno al decollo da Ahmedabad, nell'India nordoccidentale, sta esaminando tutte le ipotesi, persino il sabotaggio, ha dichiarato oggi un ministro indiano. "Stiamo esaminando tutti gli aspetti", ha detto il ministro di Stato per l'Aviazione Civile, Murlidhar Mohol, in risposta a una domanda su un possibile sabotaggio posta dal canale di notizie Ndtv.