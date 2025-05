Re Carlo e Camilla in Canada: domani incontro col premier Carney

Al centro del viaggio del sovrano britannico c'è il discorso a Ottawa per l'apertura del nuovo Parlamento. Questa visita da molti viene letta come un tacito assist al premier laburista e un messaggio a Donald Trump ascolta articolo

Una visita lampo di due giorni ma altamente simbolica. Nel suo viaggio in Canada il 26 e 27 maggio, su invito del nuovo primo ministro Mark Carney, Re Carlo sarà accompagnato dalla Regina Camilla. "Il Re e la Regina - ha fatto sapere nei giorni scorsi Buckingham Palace - attendono con ansia il programma, riconoscendo che si tratta di una visita breve, ma sperano che sarà significativa". Domani è previsto il discorso a Ottawa per l'apertura del nuovo Parlamento. Questo viaggio da molti viene letto come un tacito assist al premier laburista e un messaggio a Donald Trump. Non va dimenticato che il sovrano sta combattendo da un anno con il cancro, quindi i suoi spostamenti sono attentamente valutati.

Il discorso al Parlamento Il Re leggerà ai deputati il programma del nuovo governo, come prescrive la tradizione della monarchia britannica e del Commonwealth: un ruolo che di solito spetta al Governatore generale, che in Canada rappresenta la corona. Risale al 1977 l'ultima volta che un monarca britannico – la regina Elisabetta - ha letto a Ottawa il Discorso del Trono. Carlo III "presenterà il piano del nostro governo per rendere il Canada più forte", ha affermato mercoledì sera il premier laburista Carney, che è stato anche governatore della Banca d'Inghilterra oltre che di quella del Canada. E che in precedenza aveva salutato la visita come "un onore storico che riflette la gravità dei nostri tempi" e aveva ribadito che il Canada "non è in vendita". Benché vincolato da un ruolo politicamente super partes, molti osservatori ritengono che la visita sia una non dichiarata mano tesa di Carlo al grande Paese nordamericano, che tuttora affida al monarca britannico il titolo di capo dello Stato, in un momento in cui il Canada soffre la pressione degli Stati Uniti. Approfondimento Trump: “Vorrei Canada 51esimo Stato”. Carney: “Non siamo in vendita"