Yemen, Regno Unito si unisce a Usa in attacchi aerei contro Houthi

L’obiettivo era un impianto di produzione di droni degli Houthi, la milizia sciita sostenuta dall’Iran che da anni controlla una parte consistente del paese. Londra ha annunciato di aver effettuato un attacco aereo in Yemen in coordinamento con l’esercito degli Stati Uniti. L’attacco - ha fatto sapere il ministero della Difesa britannico - è avvenuto circa 25 chilometri a sud della capitale Sana’a, “di notte, quando era bassa la probabilità che ci fossero civili in zona”. Si tratta della prima operazione del Regno Unito da quando Donald Trump, lo scorso marzo, ha ordinato di intensificare i bombardamenti.

Il rapporto del Pentagono Secondo quanto riferito nell’ultimo rapporto del Pentagono, l'esercito statunitense ha colpito più di 1.000 obiettivi in Yemen contro i ribelli Houthi da metà marzo. Dal 15 marzo, "gli attacchi del Centcom (U.S. Middle East Command) hanno colpito più di 1.000 obiettivi, uccidendo combattenti e leader Houthi e compromettendone le capacità", ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, in una nota. Domenica, il Centcom aveva riferito di aver colpito oltre 800 obiettivi da metà marzo e di aver contato centinaia di morti tra i ribelli. Poche ore dopo questo annuncio, gli Houthi hanno accusato l'esercito statunitense di aver bombardato una prigione a Saada, la loro roccaforte nello Yemen settentrionale, uccidendo 68 persone e ferendone 47 migranti africani detenuti nel carcere bersagliato. Vedi anche Il leader Houti: Italia bersaglio se partecipa all'aggressione