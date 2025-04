Aereo da guerra Usa da 67 milioni di dollari cade nel Mar Rosso dalla portaerei Truman

Ferito un marinaio durante l'incidente

"Tutto il personale è stato recuperato, con un marinaio che ha riportato lievi ferite", si legge nella nota, secondo cui la portaerei e il suo stormo rimangono operativi. L'incidente è oggetto di indagine. La portaerei e gli altri aerei rimangono in servizio e l'incidente è sotto inchiesta, ha aggiunto la Marina. Non sono stati resi noti dettagli sulle operazioni di recupero. È il secondo F/A-18 operativo al largo della Truman ad essere perso in meno di sei mesi, dopo che un altro fu abbattuto per errore dall'incrociatore lanciamissili USS Gettysburg alla fine dello scorso anno, in un incidente da cui entrambi i piloti sopravvissero. La Truman è una delle due portaerei statunitensi attualmente operative in Medio Oriente, dove le forze di Washington stanno bombardando i ribelli Houthi dello Yemen da metà marzo, nel tentativo di porre fine alla minaccia che rappresentano per le navi nella regione.