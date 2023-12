Navi da guerra nel Mar Rosso, quali sono: dalla Eisenhower alla Fasan

Per contrastare i crescenti attacchi missilistici e di droni nel Mar Rosso da parti degli Houthi, gruppo armato yemenita filoiraniano, l’esercito americano ha dato il via a una coalizione che coinvolge Regno Unito, Canada, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna Bahrein, Seychelles e anche l’Italia. Ecco quali sono alcune delle imbarcazioni che questi paesi hanno messo in campo