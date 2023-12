Attacchi Houthi nel canale di Suez, cosa sta succedendo

Le navi si rifiutano di transitare perché temono possibili attacchi militari in conseguenza del conflitto in Medio Oriente. Le nuove rotte prevedono di circumnavigare l’Africa impiegando 10 giorni in più di navigazione con una spesa per il transito nettamente maggiore. Di questo si è parlato nella puntata del 19 dicembre di “Numeri”, programma di approfondimento di Sky TG24