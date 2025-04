Germania, celebre scrittrice trovata morta in casa-battello ad Amburgo

Massimo riserbo sulle indagini: si indaga per omicidio

La polizia per ora mantiene il riserbo sulle indagini, per cui non forniscono riscontri sulle voci che parlano di una morte a seguito di colpi di pistola o per il colpo di un corpo contundente, ma oggi gli inquirenti hanno confermato che l'indagine avviata è per omicidio. Alexandra Froehlich era autrice di romanzi in testa alle classifiche, l'ultimo thriller, ma l'autrice aveva anche romanzato alcuni elementi autobiografici derivanti dal suo matrimonio con un uomo originario dalla Russia.