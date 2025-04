Nella giornata di ieri, venerdì 25 aprile, è stata arrestata nel Wisconsin la giudice di Milwaukee Hannah Dugan. L’accusa a lei imputata sarebbe quella di aver prestato aiuto a un uomo non provvisto di permesso di soggiorno a fuggire dalla cattura degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), intralciando così la corretta applicazione delle leggi sull’immigrazione. La vicenda si sarebbe verificata lo scorso 18 aprile, quando Hanna Dugan si è opposta del consegnare agli agenti l’uomo che si trovava nella sua aula di tribunale, permettendogli di fuggire da un’uscita laterale.

La cancellazione del post della notizia

La notizia dell’arresto della donna era stata diffusa in un primo momento sui social network dal direttore dell’FBI, Kash Patel, che aveva anche annunciato che l’uomo protetto dalla giudice si chiama Eduardo Flores Ruiz ed era stato successivamente catturato e arrestato. Il post è stato poi cancellato dallo stesso direttore perché tali informazioni, non essendo ancora state formalizzate in un tribunale, risultavano ancora riservate.