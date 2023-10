Grace Jabbari , la donna che ha accusato Jonathan Majors di averla aggredita il 25 marzo scorso, è stata arrestata con l'accusa di aggressione nel cuore di Manhattan, per poi essere rilasciata dopo una breve apparizione davanti al Giudice (che non intende avanzare altre accuse).

La procura di New York ha rivelato che, un ulteriore rapporto della Polizia, è stato aggiunto alle prove contro Jonathan Majors . Il caso di violenza domestica contro l'attore Marvel dunque continua: Majors dovrà andare processo , per decisione del Giudice. Questo, sebbene la donna che ha mosso le accuse sia stata arrestata.

La data del processo

Jonathan Majors andrà dunque a processo il 29 novembre, secondo il procuratore distrettuale di Manhattan. Majors aveva cercato di respingere le accuse di violenza domestica avanzate contro di lui nei mesi scorsi.

Secondo l'ex fidanzata, l'attore l'avrebbe colpita al viso con la mano aperta, provocandole un dolore notevole e una lacerazione dietro l'orecchio.

Ad agosto, l'avvocato di Majors Priya Chaudhry aveva però negato tutto, accusando la donna di essere lei la responsabile dell'aggressione. "Jonathan Majors, la vera vittima di questo vergognoso calvario, ha visto la sua vita, carriera e reputazione distrutte", ha detto Chaudhry in una nota. "Eppure rimane incrollabile nella sua determinazione ad essere assolto da queste accuse strazianti."

Secondo i pubblici ministeri, Grace Jabbari e Jonathan Majors erano in auto, diretti verso la loro casa di Manhattan, il 25 marzo, quando l'attore ricevette un sms con scritto: "Vorrei poterti baciare in questo momento". La donna avrebbe provato a prendere il telefono del fidanzato, per leggere il nome del mittente, ma lui avrebbe reagito torcendole un braccio e poi colpendola all'orecchio. Quando poi provò scappare, l'avrebbe costretta a tornare in macchina facendole battere la testa e provocandole ulteriori ferite.

Un nuovo rapporto della Polizia, il cui contenuto non è stato reso noto, aggiungerebbe ora nuove prove alla vicenda. Da qui, la decisione del giudice di mandare Majors a processo.