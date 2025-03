Il Presidente sudamericano Luis Arce ha convocato i governatori dei distretti ad una riunione straordinaria, il prossimo 31 marzo, per accelerare la risposta ai danni e mobilitare più risorse possibili nei luoghi colpiti dalle inondazioni

"La Bolivia dichiara l'emergenza nazionale a causa dell'impatto delle piogge nei nove dipartimenti", ha informato il presidente del Paese sudamericano, Luis Arce, convocando i governatori ad una riunione straordinaria per il prossimo 31 marzo, nella Casa grande del popolo, la residenza presidenziale boliviana. "Questi disastri naturali ci impongono di dichiarare una situazione di emergenza nazionale", ha detto il presidente riferendosi all’entità della situazione, che non si verificava più da oltre 40 anni.

I danni al Paese

Arce ha precisato che "ci sono 209 comuni colpiti, 2.596 abitazioni danneggiate, 818 abitazioni distrutte che dovremo ricostruire, 51 morti e otto persone disperse, a cui si aggiungono diversi centri educativi che non sono in condizioni di accogliere gli studenti a Beni". Arce ha precisato che l'impatto generale "riguarda i nove dipartimenti del Paese", anche se i più colpiti sono Beni, in Amazzonia, dichiarata "disastro", oltre a Chuquisaca, La Paz e Santa Cruz, che hanno una dichiarazione di "emergenza". "Questa misura", la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, "permetterà di accelerare la risposta ai danni, gestire le risorse, mobilitare maggiori risorse nei luoghi colpiti ed elaborare il piano post-inondazioni", ha concluso il presidente boliviano.