Turchia, Imamoglu ufficialmente designato candidato alle presidenziali

Affluenza record alle primarie

"Decine di milioni di persone in questo Paese, che soffrono per l'oppressione del governo, per un'economia in rovina, per l'incompetenza e l'illegalità, si sono precipitate alle urne per dire 'basta' al (presidente turco) Erdogan" il messaggio diffuso ieri via X sull'account di Ekrem Imamoglu. Il post parla di notizie che lo rendono "molto felice" dopo le informazioni secondo cui alle primarie del partito di opposizione avrebbero partecipato circa 15 milioni di elettori. Un'affluenza "record", si legge. "Quando arriverà il voto, la Nazione darà a questo governo uno schiaffo indimenticabile", aggiunge la dichiarazione.

Le proteste di piazza

Il sindaco di Istanbul si trova in carcere in attesa del processo per corruzione mentre, secondo il procuratore capo di Istanbul, "è stato ritenuto non necessario prendere una decisione" riguardo l'altra accusa a Imamoglu, il "favoreggiamento al terrorismo". Ieri in tutto il Paese sono continuate le proteste contro il suo arresto. Nonostante il divieto di manifestazioni deciso dalla prefettura di Istanbul fino al 27 marzo e la chiusura di diverse strade, l'assembramento e la protesta sono gradualmente cresciuti in questi giorni fino a superare le centomila persone solo a Istanbul. Le manifestazioni sono andate avanti in diverse città della Turchia e negli ultimi giorni non sono mancati gli scontri con la polizia e i relativi arresti: 378 le persone fermate negli ultimi due giorni, la metà dei quali circa sono stati

rilasciati.