Guatemala, eruzione vulcano Fuego: 30 mila persone a rischio

Azioni preventive

Situato a circa 35 chilometri in linea d'aria a sud-ovest di Città del Guatemala, la capitale, il vulcano Fuego ha visto intensificarsi la sua attività domenica con getti di lava, cenere e rocce. Circa 125 famiglie, in tutto circa 900 persone, sono state evacuate dalla frazione di El Porvenir, nel comune di Alotenango, ha dichiarato ai giornalisti Juan Laureano, portavoce del Conred, l'ente nazionale per la gestione dei disastri. Lo stato di allerta è stato dichiarato dalle autorità domenica sera per mantenere "una comunicazione costante con i sindaci e i governatori" delle aree vicine al vulcano e per "coordinare le azioni preventive" di fronte all'eruzione, secondo un comunicato del Conred.