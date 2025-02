Incidente in Guatemala, autobus precipitato in un burrone: 51 morti

Almeno 51 persone sono morte in un incidente stradale a Città del Guatemala. Un autobus con 75 passeggeri a bordo ha sfondato il guard rail di un ponte ed è precipitato in un burrone, per cause ancora da chiarire. Lo riporta Prensa Libre sulla base delle dichiarazioni dei soccorritori. I vigili del fuoco locali hanno recuperato i corpi di tutte le vittime. "Stiamo cercando di salvare le altre persone rimaste intrappolate" ha detto Mynor Ruano, portavoce dei vigili del fuoco della città.