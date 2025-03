Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici non identificati

La Corea del Nord ha deciso di lanciare nelle scorse ore "diversi missili balistici non identificati". Lo ha confermato l'esercito sudcoreano, proprio nel giorno in cui la Corea del Sud, insieme agli Stati Uniti, ha dato il via all'esercitazione militare congiunta annuale denominata "Freedom Shield". Verranno impegnati in totale, sottolineano i media sudcoreani, circa 19.000 truppe di Seul fino al prossimo 20 marzo. "I nostri militari hanno rilevato diversi missili balistici non identificati lanciati dalla provincia di Hwanghae verso il Mare Occidentale", hanno fatto sapere i capi di stato maggiore congiunti quando erano circa le 13.50 ora locale.