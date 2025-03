Musk blocca carte di credito ai dipendenti della base di Aviano

Il personale della Base americana ha ricevuto ieri mattina la comunicazione della sospensione delle carte di credito governative con azzeramento a un dollaro dei relativi conti. Uno stop al momento fissato per 30 giorni

Grande subbuglio per i provvedimenti adottati dal Doge, il dipartimento per l'efficienza governativa guidato da Elon Musk. Ne sanno qualcosa i dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti nella Base di Aviano che hanno ricevuto ieri mattina la comunicazione della sospensione delle carte di credito governative con azzeramento a un dollaro dei relativi conti. Uno stop al momento fissato per 30 giorni. Ne dà notizia il quotidiano Messaggero Veneto.