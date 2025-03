Usa, Doge al lavoro su software per licenziare dipendenti federali

Il software in questione si chiama AutoRIF (Automated Reduction in Force) ed è stato sviluppato per la prima volta dal Dipartimento della Difesa più di vent'anni fa. Il Doge starebbe apportando delle modifiche al programma proprio in queste settimane. Se l'aggiornamento di Musk dovesse effettivamente concretizzarsi, il software potrebbe arrivare a stilare la lista dei nomi dei dipendenti e procedere al licenziamento autonomamente

Un nuovo software per agevolare i licenziamenti di massa dei lavoratori federali in tutti gli enti governativi. È su questo progetto che il Dipartimento per l'efficienza governatica (Doge), guidato da Elon Musk, starebbe attualmente lavorando. Secondo quanto riporta Wired Usa, il software in questione si chiama AutoRIF (Automated Reduction in Force) ed è stato sviluppato per la prima volta dal Dipartimento della Difesa più di vent'anni fa. Il Doge starebbe apportando delle modifiche al programma proprio in queste settimane.