Il miliardario a capo del Doge si è trovato a fronteggiare una sorprendente carenza di personale in alcuni settori cruciali della pubblica amministrazione americana, come quello degli addetti al controllo del traffico aereo. Il tycoon ha ammesso che il settore soffre di una preoccupante penuria di professionisti "di prim'ordine"

Elon Musk, figura tanto geniale quanto controversa, torna a far parlare di sé. Il magnate, che dirige il Department of Government Efficiency (Doge), il Dipartimento dell’efficienza che non fa parte dell’amministrazione Trump ma è un organismo esterno di consulenza, si trova al centro di un paradosso: da un lato promuove un drastico taglio dei dipendenti pubblici, dall’altro si scontra con una drammatica carenza di personale in settori nevralgici della pubblica amministrazione americana, come quello dei controllori del traffico aereo.

La mail ai controllori di volo pensionati A pochi giorni dalle sue dichiarazioni incendiarie, in cui durante il primo Consiglio dei ministri dell'amministrazione Trump anticipava una sforbiciata senza precedenti al personale statale, il fondatore di Tesla è tornato sui suoi passi e ha lanciato un appello aiccontrollori del traffico aereo pensionati chiedendo loro di tornare in servizio per colmare un vuoto di figure professionali preparate adeguatamente. In un'email, Musk ha riconosciuto che il settore soffre di una grave carenza di personale "di prim'ordine", ammettendo la necessità di reintegrare figure altamente qualificate dopo l'incidente aereo di Washington che ha causato la morte di 67 persone.

Intanto un giudice blocca i tagli previsti nelle agenzie governative Questo invito ai pensionati arriva in un momento delicato, dopo le forti critiche mosse da Donald Trump alla gestione del personale da parte dell'amministrazione Biden, accusata di assumere personale poco addestrato in nome delle politiche di inclusione. La richiesta di Musk, tuttavia, non è l'unica difficoltà che si frappone alla sua visione dei licenziamenti pubblici. Infatti, proprio ieri, un giudice di San Francisco ha bloccato il licenziamento di dipendenti di agenzie governative, ordinando che l'Ufficio per la Gestione del Personale (Opm) di Washington ritirasse il provvedimento, ritenuto illegittimo.

La crociata per abbattere i costi e la necessità di competenze specializzate Questo passo indietro nel trattamento del personale pubblico mette Musk in una posizione complicata, dove il suo tentativo di razionalizzare il settore pubblico si scontra con le necessità urgenti di competenze specialistiche. La sua crociata per ridurre i costi e aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione rischia di inciampare su un nodo cruciale: la sicurezza e la funzionalità di servizi fondamentali dipendono da professionalità che non si possono improvvisare né eliminare con un colpo di spugna.