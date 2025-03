Dazi, Trump attacca Ue: “Terribile sfruttatrice degli Usa, ora basta”

Il presidente statunitense ha parlato dalla Casa Bianca di vari temi. Ha attaccato duramente l’Unione europea in materia economica: “È nata per approfittarsi di noi e lo ha fatto, ma non ne approfitteranno mentre sono io al comando”. Parole dure anche su Canada, Messico e India: “Ci hanno truffato per anni”. Sulla guerra in Ucraina dice: “Credo a Putin, è più difficile trattare con Kiev” ascolta articolo

Dai dazi alla guerra in Ucraina. Il presidente degli Usa Donald Trump ha fatto una serie di dichiarazioni dalla Casa Bianca toccando vari temi di attualità. Secondo il tycoon, “l'Unione Europea è stata una terribile sfruttatrice di questo Paese. L'Ue è nata per approfittarsi degli Stati Uniti e lo ha fatto, ma non ne approfitteranno mentre sono io al comando. Quindi a volte sentirete alcune cose negative”. Parlando nello Studio Ovale ha aggiunto: "L'America sarà molto forte, non potranno fare come facevano prima perché riporteremo il nostro business in questo Paese". Poi ha ribadito: "Con i dazi recupereremo posti di lavoro in Usa" e ha usato parole forti anche contro Canada, Messico e India: "Ci hanno truffato per anni".

Trump minaccia dazi sui prodotti caseari canadesi Dopo aver esentato alcuni prodotti canadesi dai dazi doganali, Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a introdurre dazi doganali reciproci sui prodotti lattiero-caseari "a partire" da oggi, se Ottawa non abbasserà i propri su questa categoria. "Il Canada ci ha fregato per anni con tariffe del 250% su latticini e legname, non succederà di nuovo. Li colpiremo con la stessa identica tariffa a meno che non la abbandonino. Ecco cosa significa reciprocità e possiamo farlo oggi o aspettare fino a lunedì o martedì", ha detto nello Studio Ovale. Trump su auto e economia: “Abbiamo numeri fantastici” Il presidente degli Stati Uniti prevede qualche piccolo problema su settore auto ma è convinto di superarlo. "Siamo qui da poco più di quattro settimane - ha detto, parlando ai giornalisti - e questi sono numeri fantastici. Stamattina stavo guardando alcuni rapporti. Erano sorpresi. Potrebbe esserci qualche azione di disturbo. Ne ho risolti un po' perché ho rispetto per le nostre aziende automobilistiche e ho dato loro una piccola proroga di un mese, perché era ingiusto, anche se sono sicuro che ne approfitteranno". Vedi anche Trump e la crisi delle uova negli Usa, perché il costo è salito tanto