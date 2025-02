Regno Unito, muore 15enne accoltellato a scuola: fermato un coetaneo

Tragedia in una scuola di Sheffield, nel Regno Unito. Uno studente 15enne è stato accoltellato ed è morto poco dopo l'aggressione. Tutto è avvenuto alla All Saints Catholic High School intorno alle 12 ora locale. La polizia britannica ha confermato che l'aggressore è un coetaneo della vittima che è già stato fermato. Secondo la ricostruzione, l'adolescente aveva riportato gravi ferite quando sono arrivati i soccorsi e gli sforzi per salvarlo sono stati vani. L'istituto è stato evacuato durante l'intervento delle forze dell'ordine e, come sottolineano i media locali, è la seconda volta che accade in una settimana a causa dei casi di violenza molto diffusi fra gli studenti. La scuola cattolica, che conta 1.300 alunni di età compresa tra 11 e 18 anni, è considerata un buon istituto nella città inglese.