Roma, 15enne accoltellato: "Aggredito da due persone"

Avrebbe reagito a una rapina il 15enne accoltellato ieri sera nel quartiere Monteverde a Roma. È quanto ricostruito finora dagli investigatori. Il ragazzo era da solo in strada quando è stato avvicinato. È stato colpito più volte al torace dai responsabili che poi sono scappati. Ricoverato all'ospedale San Camillo, è in condizioni stabili: è stato operato alla milza e non si trova in terapia intensiva. A dare l'allarme lui stesso telefonando ai genitori. Il 15enne avrebbe riferito ai soccorritori di "essere stato aggredito a scopo di rapina da due stranieri, probabilmente nordafricani". Al vaglio della polizia, che indaga sulla vicenda, le immagini delle telecamere di zona che potrebbero aver ripreso gli autori del ferimento. Gli agenti stanno raccogliendo anche testimonianze.