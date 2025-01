Il Wsj: "Meta patteggia con Trump e paga 25 milioni di dollari"

Come riferito dal Wall Street Journal, la società di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare l'ingente somma al tycoon per porre fine alla causa intentata dallo stesso Trump nel 2021, proprio contro Meta, a seguito della sospensione dei suoi account avvenuta dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021

Il colosso delle nuove tecnologie, Meta, ha deciso di patteggiare con il neo presidente americano, Donald Trump. La società di Mark Zuckerberg ha, infatti, accettato di pagare 25 milioni di dollari al tycoon per porre fine alla causa intentata dallo stesso Trump nel 2021 proprio contro Meta, a seguito della sospensione dei suoi account avvenuta dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. La notizia è stata confermata dal "Wall Street Journal" che ha citato alcune fonti informate e secondo le quali parte della somma (22 milioni) sarà destinata ad un fondo per la biblioteca presidenziale. Il resto, invece, coprirà le spese legali. Nell'ambito dell'accordo Meta non ammetterà nessun illecito.