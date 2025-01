Meloni: "Nuova era per cooperazione fra Italia e Arabia Saudita"

"Le relazioni fra Italia e Arabia Saudita sono in crescita. Abbiamo stretto accordi per 10 miliardi di dollari che sono un’occasione per tutto il Mediterraneo". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi ad Al'-Ula - seconda tappa della visita ufficiale in Arabia Saudita - ha avuto un bilaterale con il principe e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammad bin Salman. "Siamo tutti consapevoli che la relazione tra i sistemi economico e finanziario italiano e saudita ha molti margini di crescita: è comune interesse fare un salto di qualità - ha aggiunto nel suo intervento alla Tavola Rotonda di Alto Livello organizzata in occasione della sua visita - C'è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership, e per questo abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica".