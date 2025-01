Papa Francesco: "L'Italia non fa figli, faccia entrare i migranti"

Il crollo della natalità in Italia, i migranti come risorsa e non come pericolo, Donald Trump, Israele e Gaza. Sono molti i temi toccati da Papa Francesco durante la sua intervista - quasi un'ora - con Fabio Fazio a Che tempo che fa, per presentare l'autobiografia Spera, scritta con Carlo Musso per Mondadori. Sul primo punto, il Pontefice ha ricordato come in Italia “l'età media è di 46 anni”: non si stanno più facendo figli. Come risolvere il problema? "Se non fai i figli fai entrare i migranti, questa è una cosa che va risolta", dice Bergoglio. Poi guarda oltre i confini nazionali: “Se è vero che il nuovo presidente Usa Donald Trump tra i primi provvedimenti manderà via i migranti irregolari è una disgrazia, fa pagare ai poveri il conto dello squilibrio. Non va. Così non si risolvono le cose".