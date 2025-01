Il principe e sua moglie hanno esortato i residenti della metropoli ad aiutare le persone colpite dai roghi, in particolare quelle più vulnerabili. Al momento la coppia resta nella residenza di Santa Barbara, situata in un zona distante dai territori devastati dalle fiamme ascolta articolo

Mentre gli incendi continuano a devastare il Nord di Los Angeles, il principe Harry e Meghan Markle, californiani di adozione, si stanno impegnando attivamente per aiutare i soccorsi, offrendo anche ospitalità ad amici e conoscenti che hanno dovuto abbandonare le aree minacciate e in cui sono morte già 10 persone. I duchi del Sussex vivono a Montecito vicino a Santa Barbara (a 140 chilometri da Los Angeles) dove hanno acquistato una proprietà dopo aver lasciato nel 2020 il Regno Unito. Il principe e sua moglie sono ''scioccati'' per gli incendi che stanno devastando la metropoli e altre località della California. Gli incendi si stanno verificando a una certa distanza dalla loro abitazione e il Duca e la Duchessa del Sussex ''stanno monitorando attentamente gli sviluppi'', come riporta la Bbc.

Dal loro sito fornite indicazioni per aiutare i soccorsi In una dichiarazione pubblicata sul loro sito web, l’ufficio della coppia ha condiviso anche un elenco di organizzazioni che stanno raccogliendo fondi per i soccorsi, tra cui World Central Kitchen, l’organizzazione fondata dallo chef José Andrés, che attualmente fornisce pasti ai soccorritori e agli sfollati colpiti dai devastanti incendi. Secondo una fonte vicina alla coppia e citata da Vanity Fair, Meghan e Harry sono in contatto diretto con Andrés per sostenere ulteriormente il lavoro dell’organizzazione. Inoltre, hanno donato vestiti, articoli per bambini e altri beni di prima necessità, aprendo la loro casa ad alcuni amici e familiari evacuati. La fonte ha aggiunto che stanno contribuendo agli sforzi di soccorso attraverso la Fondazione Archewell e collaborando con il loro staff per identificare ulteriori modi di supportare la comunità. Leggi anche Le star di Hollywood che hanno perso casa nell'incendio di Los Angeles

"Soccorrere anziani e disabili" Harry e Meghan hanno esortato i residenti di Los Angeles ad aiutare le persone colpite dai roghi, soprattutto quelle più vulnerabili. La dichiarazione del loro ufficio ha esortato i lettori a supportare chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione. “Se un amico, un familiare o un animale domestico devono evacuare e siete in grado di offrire loro un rifugio sicuro nella vostra casa, vi preghiamo di farlo,” si legge nella nota. “E assicuratevi di verificare con i vicini disabili o anziani se hanno bisogno di aiuto per evacuare.” Il loro messaggio ha anche menzionato le iniziative in corso e le raccolte fondi di Baby2Baby, CAL FIRE, LA Fire Department Foundation e Animal Wellness Foundation. Vedi anche I devastanti incendi di Los Angeles visti dal satellite: le immagini