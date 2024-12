La messa di Natale

Il Giubileo 2025 è cominciato ieri con l'apertura della Porta Santa: il rito è iniziato alle 18.40. Poi la messa di Natale. "Con l'apertura della Porta Santa abbiamo dato inizio a un nuovo Giubileo: ciascuno di noi può entrare nel mistero di questo annuncio di grazia", ha detto il pontefice. "Questa è la notte in cui la porta della speranza si è spalancata sul mondo; questa è la notte in cui Dio dice a ciascuno: c'è speranza anche per te. C'è speranza per ognuno di noi". E ha aggiunto: "Ce ne sono tante di desolazioni in questo mondo, pensiamo alle guerre, ai bambini mitragliati, alle bombe sulle scuole e sugli ospedali".