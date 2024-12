Il gesto di Ahn Gwi-ryeong, portavoce del Partito democratico, in cui sfida i soldati armati è diventato simbolo di resistenza al presidente Yoon. Il filmato è diventato virale sui social network ascolta articolo

Un’immagine potente di resistenza civile arriva dalla Corea del Sud: Un video diffuso da Reuters in cui si vede Ahn Gwi-ryeong, portavoce di 35 anni del Partito democratico di opposizione, in cui la donna si scontra con soldati armati di fucili, inviati per impedire ai parlamentari di entrare nell’Assemblea Nazionale, è diventato virale. Il filmato, girato martedì 3 dicembre, mostra Ahn mentre afferra l’arma di un soldato in mezzo al caos. Ma lei ha minimizzato il gesto: "Non mi sento particolarmente coraggiosa. Ho solo pensato che dovevo fermarli. Li ho spinti via, ho fatto tutto il possibile," ha raccontato in un’intervista rilasciata giovedì 5 dicembre a Reuters.

La resistenza dentro e fuori il parlamento Ahn ha ammesso di aver avuto paura e di essersi sentita in pericolo, ma la determinazione di fermare i soldati ha prevalso: "Molte persone stavano combattendo contro le truppe inviate dopo la ratifica della legge marziale. Ho pensato che anch'io dovessi fare la mia parte." Martedì, mentre i parlamentari si riunivano, i loro assistenti hanno bloccato le entrate con mobili, formato barriere umane e usato estintori contro i militari. Nonostante tutto, in sole due ore e mezza dalla dichiarazione di legge marziale da parte del presidente, 190 parlamentari sono riusciti a entrare e hanno votato all'unanimità per bloccare il provvedimento.

Un gesto che ha fatto il giro del mondo Il video di Ahn mentre affronta il soldato ha conquistato i social media, raggiungendo oltre 1,2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel filmato si sente la donna gridare: "Lascia andare! Non ti vergogni?" mentre afferra il fucile, costringendo il soldato a ritirarsi. Ahn ha ribadito che il suo non è stato un atto straordinario: "C'erano molte persone più coraggiose di me. Alcuni sono riusciti persino a fermare i veicoli blindati fuori dal complesso. Io non credo di aver fatto qualcosa di speciale."

Tensioni crescenti e l'ombra dell'impeachment Il comandante delle truppe inviate con la legge marziale ha dichiarato che non c'era intenzione di usare le armi contro la popolazione, mentre il vice ministro della Difesa ha assicurato che i soldati non avevano munizioni vere. Nel frattempo, i parlamentari dell'opposizione hanno annunciato un voto per l'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol nel weekend. "Penso che il popolo abbia già psicologicamente destituito il presidente," ha affermato Ahn. E ha aggiunto con durezza: "Chi potrebbe fidarsi di un presidente che dichiara la legge marziale come un bambino che gioca, affidando a lui la leadership della nazione?".