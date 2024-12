Corea del Sud, chiesto impeachment del presidente Yoon

La proposta per decidere se mettere sotto accusa il presidente è stata presentata a seguito del tentativo di Yoon, lo scorso 3 dicembre, di imporre la legge marziale. La votazione è prevista per sabato 7 dicembre alle 19 ora locale (le 11 in Italia). Nel frattempo, la polizia sudcoreana ha riferito che il presidente sudocoreano risulta attualmente indagato per insurrezione ascolta articolo

È previsto per sabato 7 dicembre il voto sulla mozione di impeachment del presidente sudocreano Yoon Suk-yeol. La proposta per decidere se mettere sotto accusa il presidente è stata presentata a seguito del tentativo di Yoon, lo scorso 3 dicembre, di imporre la legge marziale, un insieme di norme che si applicano in un Paese nel caso in cui questo entri in guerra o per altre esigenze eccezionali di ordine pubblico. Si tratta di una sorta di ordinamento giuridico separato che sostituisce quello normalmente vigente. Il presidente sudcoreano aveva dichiarato di averla attivata per proteggere il Paese dalle "forze comuniste". Decisione che, però, è stata poco dopo bloccata dal Parlamento che, controllato dalle opposizioni, ha approvato all'unanimità lo stop. Il presidente Yoon è tornato sui suoi passi sotto la pressione di deputati e manifestanti.

La votazione per l'impeachment Come riferisce la stampa sudcoreana, la votazione per decidere se mettere sotto accusa il presidente Yoon si terrà sabato alle 19 ora locale (le 11 in Italia). A ribadire l'appuntamento è stato anche il deputato dell'opposizione Jo Seoung-lae che ha confermato un voto più vicino al termine di scadenza delle 72 ore dalla presentazione dell'iniziativa, entro cui i deputati devono esprimersi per non farla decadere. Polizia: "Il presidente Yoon indagato per insurrezione" Nel frattempo, la polizia sudcoreana sta indagando sul presidente per presunta "insurrezione" a seguito alla sua dichiarazione di legge marziale. A renderlo noto è stato un alto ufficiale di polizia, secondo cui l'indagine è stata avviata dopo che l'opposizione ha presentato una denuncia contro Yoon e altre figure chiave coinvolte. Nel Paese, l'insurrezione è un crimine che trascende l'immunità presidenziale e può comportare la pena di morte. Come riporta l'agenzia di stampa Afp, Woo Jong-soo, capo del quartier generale investigativo nazionale dell'Agenzia nazionale di polizia, ha dichiarato ai legislatori che "il caso è stato assegnato".