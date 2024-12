Francia, nel pomeriggio il voto di sfiducia contro il governo Barnier

A poche ore dal voto di sfiducia contro il governo di Michel Barnier, promosso dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon con il sostegno dell'estrema destra di Marine Le Pen, il presidente Emmanuel Macron è intervenuto in difesa dell'esecutivo nato appena tre mesi fa. E per respingere al mittente le richieste di sue dimissioni avanzate dall'opposizione: "Fantapolitica", ha tagliato corto il capo dell'Eliseo, assicurando che rimarrà "fino all'ultimo secondo" del suo mandato per "essere utile al Paese"

I deputati francesi voteranno oggi, a partire dalle 16, una "mozione di censura" che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, farà cadere il governo guidato dal primo ministro conservatore Michel Barnier, lasciando il Paese sull'orlo di una nuova crisi politica. Sarebbe la prima mozione di censura di un governo a essere approvata dai tempi di Georges Pompidou, nel 1962; e se Barnier dovesse interrompere anzitempo il mandato nei prossimi giorni, diventerebbe il primo ministro con il mandato più breve della Quinta repubblica (a oggi, 2 mesi e 27 giorni), prendendo il posto che ora è di Bernard Cazeneuve (che tra 2016 e 2017 fu premier per 5 mesi e 9 giorni). Emmanuel Macron esclude l'ipotesi di sue dimissioni: "E' fantapolitica". Il Presidente della Repubblica non crede neppure che si possano concretizzare le mozioni di censura contro il premier Barnier. Il Rassemblement national sarebbe "cinico e insostenibile" se votasse la mozione presentata dalla sinistra, "che insulta i suoi elettori", mentre il Partito socialista, e in particolare l'ex presidente Francois Hollande, dimostrerebbe una "perdita completa di riferimenti" votando la censura, ha aggiunto.

Dopo appena due mesi al potere, il governo di Michel Barnier, 73 anni, sembra già giunto al capolinea, con un ultimo disperato appello del premier: "Non votate la mozione di sfiducia". Tutto è nelle mani di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, che ha deciso di porre fine all’esperienza del premier votando insieme alla sinistra una mozione di sfiducia dopo la scadenza del suo ultimatum. Anche la gauche è contraria alla manovra finanziaria per il 2025. Le critiche di entrambe le fazioni, estrema destra e sinistra, rendono quindi sempre più incerto il futuro dell'esecutivo. Nato a settembre dopo estenuanti trattative, l'esecutivo guidato dal Républicain aveva il compito di ridurre il debito colossale della Francia dinanzi al rischio di una crisi finanziaria sulla seconda economia della zona euro.

La mozione

L'attuale camera parlamentare è la più frammentata degli ultimi decenni, con tre grandi blocchi quasi equamente divisi: la sinistra, il centro macronista e l'estrema destra di Le Pen e dei suoi alleati. Nessuno di questi ha la maggioranza da solo. La mozione contro il gabinetto di Barnier è il risultato della bocciatura del bilancio generale 2025, sostenuto solo dai macronisti e dalla minoranza della destra classica che Barnier stesso rappresenta (i repubblicani). Se la mozione avrà successo, la Francia non voterà per un candidato alternativo, come avviene in altre democrazie europee. Spetterà quindi al presidente Macron trovare una soluzione sapendo che, costituzionalmente, non potrà indire nuove elezioni legislative fino alla metà del 2025.