Giudice boccia di nuovo il super stipendio di Musk

Per la seconda volta in un anno, un giudice ha bocciato lo stipendio record da 55,8 miliardi di dollari che il board degli azionisti di Tesla aveva approvato per il proprio chief executive, ovvero Elon Musk. Ne dà notizia la Cnn.

Il giudice

La decisione è dello stesso giudice che lo aveva respinto a gennaio, il cancelliere della Delaware Chancery Court Kathaleen McCormick. "Anche se il voto degli azionisti potesse avere un effetto ratificante, non potrebbe farlo qui", ha scritto McCormick, spiegando che dunque il voto non impatta sulla precedente decisione di gennaio di respingere il pacchetto come eccessivo e ingiusto per gli azionisti.