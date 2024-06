Tesla, Elon Musk: approvato maxi stipendio da 56 miliardi di dollari

Gli azionisti della Tesla, il colosso delle auto elettriche, stanno votando a favore del pacchetto retributivo multimiliardario per l'amministratore delegato Elon Musk con "ampi margini": lo scrive su X lo stesso Musk prima della conclusione della votazione.

Entrambe le risoluzioni degli azionisti di Tesla stanno passando con ampi margini!", ha scritto Musk riferendosi alle risoluzioni per approvare il suo pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari e un piano per spostare la sede di Tesla dal Delaware al Texas.

I risultati ufficiali del voto non sono ancora stati resi noti e l'assemblea annuale degli azionisti di Tesla si terrà nel pomeriggio.