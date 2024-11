Musk sempre più ricco dopo l’elezione di Trump: record di patrimonio

Spettacolo

Protesta contro Elon Musk, le star dello spettacolo che lasciano X

A cura di Camilla Sernagiotto

Tante star stanno lasciando X, il social che un tempo era Twitter e che ora è di proprietà di Elon Musk. Avere o meno un account su questa piattaforma ora è quasi una dichiarazione politica: abbandonarla è una forma di protesta contro la strumentalizzazione dei social. Benché l’esodo sia già incominciato da tempo, le recenti elezioni americane che hanno portato all'elezione di Trump come presidente degli Stati Uniti d'America hanno dato un’ulteriore spinta. Scopriamo tutti i nomi dello spettacolo internazionale che stanno abbandonando X



Il motivo dell’abbandono di X riguarda il suo proprietario e l’uso che ne sta facendo. La piattaforma social appartiene infatti a Elon Musk, il quale ha usato il suo social come una vetrina per supportare il partito repubblicano, conquistando un posto d’onore al tavolo del nuovo presidente statunitense. Trump ha infatti scelto di affidare a Elon Musk, patron del social network, il dipartimento per l'Efficienza governativa. Da Jamie Lee Curtis (nella foto) ai nostrani Vinicio Marchioni e Nicola Piovani, scopriamo chi se ne è andato da X