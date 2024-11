Scozia, cucciola di panda rosso morta allo zoo per fuochi d'artificio

Secondo i veterinari della Royal Zoological Society of Scotland (Rzss), citati dalla stampa britannica, Roxie, la femmina di appena tre mesi, orfana di madre, si sarebbe soffocata con il suo vomito, in stato di shock per le forti esplosioni ascolta articolo

La storia di Roxie, la cucciola di panda rosso dello zoo di Edimburgo, ha sollevato molte polemiche in Scozia. L'animale, di appena tre mesi, era orfano di madre ed è morto in seguito al forte spavento provocato dai fuochi d'artificio esplosi durante festeggiamenti nella capitale scozzese. Secondo i veterinari della Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), Roxie è deceduta soffocata con il proprio vomito, causato dallo stato di shock indotto dai forti rumori. L'episodio ha suscitato indignazione e un acceso dibattito sulla regolamentazione dei fuochi d'artificio, specialmente nelle vicinanze di strutture che ospitano animali. Gli esperti hanno evidenziato l'elevata sensibilità di molte specie ai rumori forti e improvvisi, sottolineando il grave impatto che questi eventi possono avere sul loro benessere.

Aperto un dibattito sulla regolamentazione dei fuochi d'artificio La vicenda ha spinto l'ente di beneficenza per la conservazione della fauna selvatica che possiede lo zoo di Edimburgo a chiedere restrizioni più severe sui fuochi d'artificio, incluso il divieto della loro vendita al pubblico. "Roxie aveva recentemente perso sua madre Ginger, ma stava rispondendo bene alle cure specialistiche del nostro team di esperti e si nutriva in modo indipendente", ha raccontato Ben Supple, vice amministratore delegato di Rzss. "Molto tristemente, si è soffocata con il suo vomito nella notte dei falò e i nostri veterinari ritengono che questa sia stata probabilmente una reazione ai fuochi d'artificio", ha spiegato la stessa fonte. "Roxie aveva accesso alla sua tana, ma i rumori spaventosi sembrano essere stati troppo per lei. Siamo anche preoccupati che i fuochi d'artificio causino stress agli altri animali dello zoo", ha avvertito Ben Supple.

leggi anche Gatto con le convulsioni in uno show tv in Thailandia, accuse di abusi

Il rumore dei fuochi d'artificio può arrivare a grandi distanze La Royal Zoological Society of Scotland ha quindi deciso di sostenere le richieste degli enti di beneficenza per il benessere degli animali di vietare la vendita di fuochi d'artificio al pubblico, consentendo solo spettacoli di luci durante gli eventi organizzati. "Ciò contribuirebbe a evitare conseguenze devastanti per animali come Roxie, garantendo al contempo che le persone possano ancora godere delle celebrazioni tradizionali", ha ancora detto Ben Supple. Le zone di esclusione dei fuochi d'artificio sono un passo positivo, ma si teme che non proteggano adeguatamente gli animali negli zoo. "Il rumore dei fuochi d'artificio può viaggiare su grandi distanze, il che significa che qualsiasi zona di esclusione intorno allo zoo di Edimburgo dovrebbe coprire la maggior parte della città", ha sottolineato il responsabile. approfondimento Usa 2024, dallo scoiattolo all'orso: la "svolta bestiale" di Trump

La morte del panda mobilita anche la politica La triste storia di Roxie sta avendo una eco sia nel mondo della politica che della società civile. "I fuochi d'artificio sono molto angoscianti per gli animali e questa è una notizia triste. Capisco perché ci sono richieste di vietare i fuochi d'artificio, tuttavia questa è una questione riservata a Westminster e attualmente non rientra nei poteri del governo scozzese", ha dichiarato il ministro scozzese per la Sicurezza della comunità, Siobhian Brown. Il ministro ha riferito di aver scritto al governo del Regno Unito chiedendo un incontro per discutere cosa si può fare di più sui regolamenti sui fuochi d'artificio. "Nell'ambito dei nostri poteri abbiamo fornito alle autorità locali il potere di designare zone di controllo dei fuochi d'artificio, che vietano l'uso di fuochi d'artificio nelle aree locali, e queste sono state utilizzate per la prima volta quest'anno nelle aree di Edimburgo durante il periodo della notte dei falò", ha aggiunto Brown.

leggi anche Wwf: "In 50 anni vertebrati selvatici calati del 73%"

Petizione da un milione di firme per restrizioni severe "Siamo dispiaciuti di apprendere della morte di Roxie il panda e i nostri pensieri sono con il team che si è preso cura di lei allo zoo di Edimburgo", ha reagito un portavoce del dipartimento per le Imprese e il Commercio del Regno Unito. "Questa è una notizia estremamente triste. Queste sono creature rare e belle. È tempo di vedere se è necessario vietare i fuochi d'artificio rumorosi e dirompenti", ha detto Alex Cole-Hamilton, deputato di Edimburgo Western. All'inizio di questo mese una petizione contenente più di un milione di firme che chiede restrizioni più severe sui fuochi d'artificio è stata consegnata a Downing Street.



leggi anche Washington, una coppia di panda giganti è in arrivo dalla Cina

I panda rossi in pericolo di estizione I panda rossi sono originari di una piccola fascia dell'Himalaya orientale, del Nepal e della Cina sud-occidentale. Secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), il panda rosso è in pericolo di estinzione ed è una specie vulnerabile a causa della distruzione del suo habitat naturale – la deforestazione del bambù – della caccia illegale e dei cambiamenti climatici. Data la sua vulnerabilità, gli sforzi si concentrano sulla conservazione della specie con programmi di riproduzione al di fuori del suo habitat naturale. Nei giorni scorsi, una storia a lieto fine è invece arrivata dal Lincoln Children's Zoo del Nebraska che ha annunciato la rara nascita di tre gemelli - due maschi e una femmina – arrivati, in realtà, dal 10 agosto dai genitori di panda rosso Tian e Rowan. "I cuccioli sono sani e prosperi", anche se i tre gemelli e la loro madre "non sono attualmente visibili al pubblico", secondo il post Facebook dello zoo, precisando che per vederli dal vivo bisognerà aspettare il mese prossimo. approfondimento Giornata mondiale degli animali, quali sono i più pericolosi al mondo