Washington, una coppia di panda giganti è in arrivo dalla Cina

Il lungo periodo di assenza delle specie di panda allo Smithsonian National Zoo di Washington sembra arrivato al termine. Dopo undici mesi dal ritorno in Cina dei celebri esemplari Mei Xiang, Tian Tian e del loro cucciolo Xiao Qi Ji, il parco è pronto ad accogliere una nuova coppia di panda giganti. Secondo un annuncio dell'Associazione Cinese per la Conservazione della Fauna Selvatica, due panda di tre anni chiamati Bao Li e Qing Bao hanno lasciato una struttura di ricerca a Dujiangyan, una città della Cina sudoccidentale, e sono già in viaggio verso gli Stati Uniti.

Applausi e saluti per l'arrivo a Washington dai laboratori di Dujiangyan

Un video rilasciato dalla National Forestry and Grassland Administration mostra i due orsi mentre vengono caricati su un camion nel Conservation and Research Center for the Giant Panda di Dujiangyan, in Cina. La scena è stata accompagnata dagli applausi e dai saluti della folla. Dopo la partenza dai laboratori di Dujiangyan, la coppia di panda ha raggiunto l'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, dove è stata imbarcata su un volo FedEx diretto verso Washington.

Periodo di adattamento per i panda "vigore prezioso" e "tesoro verde"

Prima che i due animali possano essere mostrati al pubblico è previsto un periodo di adattamento e quarantena. L'arrivo di Bao Li ("vigore prezioso") e Qing Bao ("tesoro verde") segna l'inizio di un nuovo accordo tra le autorità cinesi e quelle americane sulla presenza dei panda negli zoo statunitensi.