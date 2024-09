I panda erano arrivati in Finlandia nel 2018, dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping e la firma di un accordo congiunto sulla protezione degli animali. Il dono si innestava nell’ambito della cosiddetta “panda diplomacy” del governo cinese, che è solito dare in prestito questi animali per rinsaldare rapporti commerciali e di cooperazione con governi stranieri.

Lo zoo: "Troppo costoso mantenerli"

Ospitarli, però, era diventato troppo caro. L’Ähtäri Zoo aveva investito oltre 8 milioni di euro nella struttura in cui vivono gli animali, oltre a 1,5 milioni ogni anno per il loro mantenimento, inclusa una tassa pagata alla Cina. Per questo la direzione dello zoo, invece di tenerli come previsto per 15 anni, ha deciso di rispedirli in Cina.