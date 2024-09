Non è la prima volta che diventa virale la notizia di cani dipinti per assomigliare ai panda. Accade in Cina, dove in uno zoo i Chow Chow versione bianco e nero sono diventati l’attrazione principale.

Che sia uno stratagemma o una sorta di omaggio all’amato animale nazionale del Paese, non tutti i turisti hanno apprezzato la sorpresa, diventata virale grazie al video girato da un visitatore dello zoo nella provincia meridionale del Guangdong. Come racconta Cnn, il filmato è stato pubblicato su Douyin, la versione cinese di TikTok, condiviso più di 1,4 milioni di volte e apprezzato da oltre 725.000 utenti.