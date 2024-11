Crisi governo Germania, si va verso elezioni anticipate. Ecco quando

Dovrebbe essere confermata oggi, a seguito della riunione del gruppo parlamentare Cdu/Csu, l'annuncio sulla data delle prossime elezioni in Germania . Lo segnala la Bild, citando come fonte il segretario del gruppo parlamentare, Thorsten Frei secondo cui Scholz dovrebbe presto inviare una lettera al Presidente del Bundestag, Baerbel Bas, in cui annuncia il voto di fiducia. Una data - tra le altre proposte - sembra essere considerata come la più probabile per il voto anticipato. Scholz, scrive il quotidiano tedesco, vorrebbe infatti porre la questione di fiducia a metà dicembre per aprire la strada al voto il 23 febbraio del 2025. Tra l’altro, anche secondo una fonte del Partito socialdemocratico (Spd) dello stesso cancelliere Scholz, le elezioni legislative anticipate si terranno proprio il 23 febbraio. Intanto, è arrivata la conferma che Scholz affronterà il voto di fiducia al Bundestag il 16 dicembre. Lo ha affermato il leader dei Socialdemocratici in Parlamento, Rolf Muetzenich. "Il 16 dicembre, all'inizio della sessione della settimana, il voto di fiducia sarà discusso e votato", ha detto ai giornalisti.

L’iter

A questo punto sembra quindi raggiunto un accordo tra i maggiori partiti politici tedeschi sul calendario che porterà alle elezioni generali dell’anno prossimo. Scholz, che la scorsa settimana ha smantellato la sua coalizione di governo con i Verdi e i Liberi Democratici, dovrà adesso dare il via all’iter legato al voto nazionale sottoponendosi prima ad un voto di fiducia nella camera bassa del parlamento. Il voto, come detto, dovrebbe arrivare nella prima metà di dicembre e, una volta che il cancelliere lo perderà, potrà chiedere al presidente di sciogliere il parlamento e fissare una data per le elezioni entro 60 giorni. Lo stesso Scholz ha già aperto al voto di fiducia prima di Natale, dopo aver inizialmente puntato per metà gennaio, spiegando che un lasso di tempo accelerato dipenderà da un accordo tra i leader parlamentari del suo partito e i due gruppi che sostengono il suo sfidante, Friedrich Merz.

La crisi politica in Germania

La Germania affronterà nuove elezioni dopo essere piombata nell'incertezza politica la scorsa settimana dopo che Scholz ha licenziato il ministro delle Finanze, Christian Lindner, membro del Partito Democratico Libero, rompendo di fatto la coalizione di governo in una disputa sul prestito di denaro per aumentare il sostegno militare all'Ucraina. Intanto i sondaggi suggeriscono che proprio Merz sarebbe il favorito alle elezioni, mentre Scholz ha espresso fiducia nel poter vincere di nuovo. Sottolineando che si aspetta che il suo partito lo sostenga per candidarsi per un altro mandato.