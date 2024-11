Berlino, 35 anni fa la caduta del muro: le celebrazioni in Germania

Si celebra oggi 9 novembre il 35° anniversario della caduta del Muro di Berlino e per non dimenticare in città saranno organizzate diversi eventi nel mese di novembre. A Berlino è ancora molto vivo il senso di ciò che la fine della Guerra Fredda ha rappresentato per il Paese e la storia è particolarmente viva nella divisione, per alcuni versi ancora percettibile, che attraversa un Paese unito ormai da 35 anni.

Una strepitosa installazione

Per commemorare questa importante data, in città saranno organizzati molteplici eventi, ma le istituzioni locali hanno previsto anche una commemorazione “materiale”, vera e visibile. È stata allestita un’installazione lungo l’ex striscia del Muro, composta da una serie di striscioni e manifesti storici e attuali. Questa installazione, che si estenderà per chilometri, sarà un modo tangibile per ricordare e riflettere sul significato della caduta del Muro. L’installazione sarà, in un certo senso, interattiva. Questo vuol dire che ai manifesti storici ne saranno giustapposti molti attuali, che i berlinesi sono invitati a inviare. Non solo: lungo il percorso del muro ci sarà spazio anche per manifesti che parlano delle lotte di oggi.